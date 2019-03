Verkehr in Viersen: Sperrung an der K8 ab Samstag aufgehoben

Viersen Die Kreisstraße 8 bleibt zwar länger gesperrt als geplant, dennoch soll eine der beiden Vollsperrungen aufgehoben werden. Und die Baustelle an der Hindenburgstraße in Süchteln ist bereits abgebaut.

Baustellen an wichtigen Zufahrtsstraßen in Viersen, Dülken und Süchteln haben in der vergangenen Woche viele Autofahrer genervt. Besserung ist in Sicht: Die Versorgungsleitungen an der Hindenburgstraße in Süchteln sind verlegt, seit Freitagmittag ist die halbseitige Sperrung der Straße Geschichte. An der Kreisstraße 8 in Dülken verhindert die derzeitige Witterung eine Arbeit am Wochenende, erklärte ein Kreissprecher. Deshalb müsse die Vollsperrung der K8 zwischen der L 372 (Rheindahlener Straße) und der Anschlussstelle A61 Viersen-Mackenstein bestehen bleiben.