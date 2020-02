KG Lusticana : Kindersitzung und Karnevalszug

Neben der Galasitzung drei Wochen vor Nelkensamstag lädt die KG Lusticana zusammen mit der KAB Meerbeck am Freitag vor dem Nelkensamstag zu einer Kindersitzung ein. Diese beginnt um 15.11 Uhr im Jugendzentrum an der Lindenstraße, in diesem Jahr am 21. Februar.

Neben Tanz stehen allerlei Spiele und Mitmachaktionen auf dem närrischen Programm. Karten gibt es an der Tageskasse für 1,11 Euro.

Auch beim Nelkensamstagzug ist die KG Lusticana mit zwei Oldtimer-Lastwagen am Start. Von dem einen Mercedes Kurzhauber von 1959 werfen die Elferräte Kamelle. Darunter ist mit Christoph Lipp ein waschechter Mainzer. Er ist Mitglied der KG Lusticana, reist zum Karnevalswochenende aus der närrischen Hochburg am Oberrhein an und bleibt bis Aschermittwoch.