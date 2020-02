Geldanlage : Warum Sparkassen Sparern jetzt kündigen

Foto: Daniel Naupold/dpa. Foto: dpa/Daniel Naupold

Niederrhein Aufgrund der Niedrigzinsphase wollen die Sparkassen Krefeld und Duisburg/Kamp-Lintfort alte Prämiensparverträge auflösen. Möglich ist das aufgrund eines BGH-Urteils. Die Sparkasse am Niederrhein hält am Vertragsmodell fest.

Für treue Sparer unter den Sparkassenkunden der Region gibt es gute und schlechte Nachrichten – je nach dem, bei welcher Bank sie ihr virtuelles Sparschwein aufgestellt beziehungsweise Geld angelegt haben. Während die Sparkasse am Niederrhein mit Filialen in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck an alten Prämiensparverträgen festhält, erwartet Kunden der Sparkassen Krefeld und Duisburg/Kamp-Lintfort jetzt die Kündigung eben dieser.

So will die Sparkasse Krefeld, die unter anderem in Rheurdt tätig ist, bis spätestens Ende März insgesamt 12.500 Prämiensparverträge langjähriger Kunden beenden. „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass diese Maßnahme gerade unsere langjährige, treue Kundschaft betrifft“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sie fällt uns daher nicht leicht, ist aber im Kontext der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unvermeidlich.“

Info Volksbank hält an Sparverträgen fest Was sagt die Volksbank am Niederrhein? „Trotz aller Belastungen, die durch die Negativzinsen und Überregulierung auch uns schmerzen, kündigt die Volksbank Niederrhein keine laufenden Sparverträge und wird dies auch in der Zukunft nicht machen“, verspricht Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann.

Am 14. Mai 2019 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Banken Prämiensparverträge kündigen dürfen, wenn die höchste Prämienstufe erreicht ist. In dem BGH-Fall war dies nach 15 Jahren der Fall. Eine Kündigung sei aber nicht in jedem Fall zulässig. Ist in einem (Prämien-)Sparvertrag beispielsweise eine feste Laufzeit vereinbart, darf der Vertrag nicht vor Vertragsablauf gekündigt werden.

Bei Prämiensparverträgen erhalten Kunden neben einer geringen Grundverzinsung auf den angesparten Vertrag eine fest vereinbarte jährliche Prämie, die steigt, je länger der Vertrag besteht. In Zeiten von Null- und Negativzinsen ein teures Geschäft für Banken. Aber ein sehr beliebtes Sparprodukt vieler Sparkassen in den 1990er Jahren. Deshalb nahmen viele Sparkassen das BGH-Urteil zum Anlass, ihre alten Sparverträge loszuwerden. So kündigte die Sparkasse Nürnberg schon im September 21.000 Sparverträge, die Sparkasse München im gleichen Monat sogar 28.000.

Auch die Sparkasse Duisburg/Kamp-Lintfort hat angekündigt, mindestens 15 Jahre alte Prämiensparverträge von rund 11.500 Kunden nicht mehr weiterlaufen lassen zu wollen. „Bis zum 30. März werden wir die Sparverträge kündigen. Die Verträge laufen dann noch bis Mitte des Jahres“, erklärt Sprecher Andreas Vanek. In allen Fällen handele es sich um Verträge, die zwischen Mai 1995 und September 2004 abgeschlossen wurden.

„Uns ist diese Entscheidung sehr schwer gefallen“, sagt Sparkassenchef Joachim Bonn. „Aber zum Zeitpunkt, als die infrage kommenden Verträge zustande gekommen sind, hat niemand an Minuszinsen auf Guthaben gedacht. Bei sehr lang laufenden Verträgen und höchstrichterlicher Bestätigung ist es deshalb auch zur Wahrung der Stabilität richtig, auf sich verändernde wirtschaftliche Bedingungen angemessen zu reagieren.“ Seit mehr als zehn Jahren, so heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse, „quäle“ die Europäische Zentralbank (EZB) Sparer, aber auch Sparkassen und Banken zunächst mit einer extremen Niedrigzinspolitik und seit 2015 mit historisch einmaligen und sich weiter verschärfenden Negativzinsen auf Guthaben, die bei der Zentralbank unterhalten werden. Seitdem seien die Zinserträge als wichtigste Erlösquelle der meisten Kreditinstiute stark rückläufig.