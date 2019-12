Meinung : Ein wichtiger Baustein

Moers Im Kampf gegen sexualisierte Gewalt hilft die Anonyme Spurensicherung. Seit 2017 gibt es das Angebot im Kreis. Bislang wird es kaum genutzt. Das macht das Projekt nicht weniger wichtig.

Liebe Mitmoerser, manchmal ist es einfach nur wichtig, dass über ein Thema gesprochen wird; um dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen informiert sind und im Ernstfall schnell die richtigen Anlaufstellen finden. Opfer sexualisierter Gewalt zum Beispiel wollen in vielen Fällen nicht sofort Anzeige erstatten, ihre Personalien preisgeben und mit Polizisten über das sprechen, was ihnen passiert ist. Seit Januar 2017 können sie deshalb auch in Moers in eines der beiden Krankenhäuser gehen, Blut oder Urin abgegeben, ihre Unterwäsche hinterlegen und den Vorfall schildern. Die Ärzte nehmen alles vertraulich auf. So können Betroffene auch Jahre später Anzeige erstatten, denn die Spuren sind gesichert – gerichtsfest. Das ist das Versprechen der Anonymen Spurensicherung, kurz ASS.