Geschichte erfahren in Moers : Darüber lacht die Republik

Moers Das Grafschafter Museum stellt Karikaturen aus der Zeit der Weimarer Republik aus.

Bis zum 23. Februar 2020 beleuchtet das Grafschafter Museum in Moers ein politisch-bewegtes Kapitel der deutschen Geschichte: die Weimarer Republik. Erzählt wird es in Karikaturen, die in der Zeit von 1918 bis 1933 unter anderem in Zeitschriften wie „Kladderadatsch“ und „Simplicissimus“ erschienen sind.

Möglich wird diese Präsentation im Grafschafter Museum durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, die die Wanderausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und seine Reichskanzler in der Karikatur“ konzipiert hatte. Diese Wanderausstellung ist erstmals in Nordrhein-Westfalen zu sehen.

In zum Teil drastischen Bildern beschrieben die Karikaturisten den Hass auf den politischen Gegner und auf die politische Elite dieser Zeit, die von großen Umwälzungen in Gesellschaft und Politik geprägt war: Der Erste Weltkrieg war vorüber, die Armut groß, und der Versailler Vertrag wurde als Knebel empfunden. Die Karikaturen spiegeln als eine Form der Meinungsäußerung die politischen Stimmungen in der Zeit nach dem Ende der Monarchie wider. In Moers begleitet die Ausstellung die aktuelle Sonderausstellung „Wählen & Wühlen. Frauen und Demokratiebewegung am Niederrhein vor 100 Jahren“.