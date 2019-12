Grafschafter Diakonie : Jeder zehnte Haushalt ist überschuldet

Niederrhein Immer mehr Menschen brauchen Beratung im Umgang mit ihren Schulden, stellt die Grafschafter Diakonie fest. Scheidung, Krankheit oder Renteneintritt gehören zu den Gründen, warum Menschen die Schulden über den Kopf wachsen.

(RP) Warum geraten Menschen in diese Lage, wer wendet sich an die Schuldner- und Insolvenzberatung und wie hilft diese weiter? Diese Fragen brachte Charlotte Quik, Abgeordnete der CDU-Fraktion im Landtag, bei einem Besuch der Moerser Beratungsstelle der Grafschafter Diakonie mit. Vier Schuldnerberater berichteten aus ihrem Arbeitsalltag. Und die Politikerin erfuhr: Trennung und Scheidung, eine Erkrankung, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine gescheiterte Selbstständigkeit oder der Übergang in die Rente gehören zu den häufigen Gründen, wegen derer Privatpersonen die Schulden über den Kopf wachsen können.