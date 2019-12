Aktion in Bussen der Wupsi

Leverkusen (bu) Seit 2015 gibt es in Leverkusen die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung nach Sexualstraftaten. Nun informieren Plakate in den Bussen der Wupsi über das Angebot.

Betroffene Frauen können sich an eines der beiden Krankenhäuser wenden. Dort werden nach ärztlicher Untersuchung und einer Verletzungsdokumentation die Spuren gesichert und bis zu zehn Jahre anonymisiert beim Institut für Rechtsmedizin in Köln gelagert. Darüber hinaus gibt es Beratungsangebote. Es handelt sich um eine Initiative der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Kooperation mit Frauenbüro, Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und AG Frauen und Gesundheit.