Krankenhäuser in Moers : Ärzte sichern Spuren nach Sexualstraftaten

Moers Im Kreis Wesel können Vergewaltigungsopfer Beweise hinterlegen lassen, ohne zuvor Anzeige zu erstatten. Seit 2017 besteht das Netzwerk „Anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftaten“. Jetzt wurde das Projekt verlängert.

Die im Rhein-Sieg-Kreis entwickelte standardisierte Methode erlaubt es Ärzten, Beweise wie Blut-, Urin-, Haarproben, Abstriche oder auch Fotos von Verletzungen auch ohne Einschalten der Polizei so zu sichern, dass sie noch Jahre später als Beweise vor Gericht verwendet werden können. Alle fünf Krankenhäuser mit gynäkologischen Abteilungen, aber auch niedergelassene Frauenärzte nehmen an dem Projekt teil, das von einer interdisziplinären Facharbeitsgruppe des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Wesel angestoßen und vor kurzem für weitere drei Jahre verlängert wurde. Untersuchungsmaterialien bekommen die Ärzte gestellt, der ärztliche Bericht und die gesicherten Spuren werden anonym unter einem Pseudonym im Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf deponiert und zehn Jahre lang aufbewahrt. „Eine Frau nach sexuellem Missbrauch zu untersuchen, kostet selbstverständlich auch Zeit und Sensibilität“, sagt Dorit Brunotte, Leitende Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Bethanien-Krankenhaus. „Die Ärzte werden deshalb regelmäßig geschult, auch, was die psychologische Betreuung betrifft.“ Trotzdem sei die Inanspruchnahme bislang gering. „Wir haben etwa zwei Fälle pro Jahr, in den anderen Häusern sieht es ähnlich aus“, sagt Brunotte. Axana Getzlaff geht davon aus, dass die ASS-Zahlen mit der Zeit steigen werden. „Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen – jeder Arzt, jeder Krankenpfleger und jeder Mensch an der Pforte – wissen, dass es so ein Angebot gibt.“