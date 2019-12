Moerser Innenstadt : Junge Union fordert modernes Parkkonzept

Moers Die Jugendorganisation der CDU wünscht sich attraktivere Parkplätze und mehr Möglichkeiten für bargeldloses Bezahlen.

Nach Ansicht der Jungen Union fängt es bei der Pflasterung und Wegführung an und gipfelt im Zustand des Parkhauses Kautzstraße. „Der Parkplatz ist oftmals der erste Eindruck, den man von einer Stadt bekommt. Deshalb muss hier eine andere Einstellung zum Thema Parken in Moers her. Modernisierungen, bessere Ausschilderung und Beleuchtung, sowie neue Parkhäuser, eventuell auch unter der Erde, müssen her. Für unsere junge Generation und viele andere ist es mittlerweile selbstverständlich auch Kleinstbeträge bargeldlos und vor allem kontaktlos zu zahlen. Die Möglichkeit sein Parkticket an den Kassenautomaten sowie Parkscheinautomaten schnell und einfach bargeldlos mit Bankkarte zu bezahlen, besteht in Moers nicht. Hier sollte kurzfristig nachgerüstet werden“, so Florian van Lunzen, Vorstandsmitglied bei der JU Moers.