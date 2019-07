Dressurreiten : Jochen Benders doppelter Triumph

Mönchengladbach Der Dressurreiter vom ZRFV Wickrath gewann bei den Dressurtagen auf dem Niershof den „St. Georges Special“ und die „Prix St. Georges Kür“.

Die 15. Dressurtage der RSG Niershof auf der Pferdesportanlage der Familie Stähn waren aufgrund der Witterung eine heiße Angelegenheit. „Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dass sich Reiter und Pferd erfrischen konnten. Wir nutzten jeden Wasserschlauch, damit die Pferde etwas zu trinken bekamen“, sagte RSG-Geschäftsführerin Margret Müller. Es wurde sogar für die Teilnehmer eine Marscherleichterung ausgegeben, sie durften ohne Sakko reiten. „Die wenigsten unter den Dressurreitern nahmen das Angebot an. So sind sie: Die Passform muss zur Prüfung stimmen, egal wie warm es ist“, sagte Müller.

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen war die Startbereitschaft groß. Jochen Bender (ZRFV Wickrath) gewann den „St. Georges Special“, eine Ein-Sterne-S-Prüfung, in Erinnerung an Heinz Stähn auf Finest Feeling M mit 69,634 Prozentpunkten. Er lag vor Stefanie Frieß (Neuss-Grefrather RC) mit Brenda AW (69,553) und Laura Kathrein Müller (Förderkreis Dressur Neuss) mit Damon’s Divarouge (68,740).

„Eine Freundin hat die Musik von Queen zusammengeschnitten und es hat gut geklappt. Mit diesem Pferd war das mein erster Kür-Sieg“, sagte Bender (betreibt einen Pferdebetrieb in Mülheim), der vor sechs Jahren Rheinischer Meister der Springreiter für Wickrath wurde. „Es lief heute bestens mit meinem Pferd.“ Er findet: „Das war eine gute Generalprobe für die Rheinischen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Langenfeld.“