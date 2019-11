Frauen-Fußball : Gladbachs Zweitliga-Frauen bauen ihre Siegeserie aus

Frauen-Fußball Die Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach haben ihre Serie in der 2. Bundesliga ausgebaut. Der knappe 1:0 (0:0)-Erfolg auf eigenem Platz gegen den SV Meppen war bereits der vierte Sieg in Folge für das Team von Trainer Rene Krienen.

Damit schoben sich die Gladbacherinnen bis auf einen Punkt an Meppen heran, das auf dem dritten Tabellenplatz rangiert.

Für den Erfolg mussten die Gladbacherinnen aber auch hart arbeiten, denn die Gäste erwiesen sich gemäß der Tabellensituation als harter Brocken. In der ersten Spielhälfte vergaben zwar beide Mannschaften guten Chancen, die dickste hatten aber die Meppenerinnen, als Linda Preuß in der 36. Minute nach einem schönen Konter über die linke Seite die Hereingabe einer Mitspielerin aus sechs Metern freistehend am Tor vorbeischob.