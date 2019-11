Handball-Oberliga : TV Lobberich bleibt in der Erfolgsspur

TV Lobberich bleibt in der Erfolgsspur

Der TV Lobberich gewann das vorgezogene Meisterschaftsspiel beim TSV Aufderhöhe souverän mit 36:24. Dennoch will Trainer Christopher Liedtke nicht vom Saisonziel abweichen und weiterhin konzentriert arbeiten.

Handball, Oberliga In der vorgezogenen Partie beim TSV Aufderhöhe legte der TV Lobberich einen Start-Ziel-Sieg hin und gewann souverän mit 36:24 (18:12). Damit kletterte er in der Tabelle zunächst einmal auf den dritten Tabellenplatz.

Die Schützlinge von Spielertrainer Christopher Liedtke, der sich wegen eines kompletten Kaders erneut auf seine Traineraufgaben konzentrieren konnte, nahmen die Aufgabe von der ersten Sekunde an sehr ernst und wollten erst gar nichts anbrennen lassen. Vielleicht ja auch, weil sie ihrem Coach, der tags zuvor Geburtstag hatte, ein nachträgliches Geschenk machen wollten. So erarbeiteten sie sich schnell einen beruhigenden Vorsprung. Dabei entwickelte sich der Mittenblock, in dem Stephan Harwardt, Alexander Hankmann und Richard Pasch rotierten, zu einem für Solinger kaum zu überwindendes Bollwerk. Immer wieder gab es Ballgewinne, und dann wurde sofort auf Tempospiel umgestaltet, dem die Hausherren zunächst nichts entgegenzusetzen hatten. Im Angriff war es Lennard Greven, der geschickt Regie führte und das Spiel seinen Stempel aufdrückte.