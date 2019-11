Jugend-Fußball : Borussias Nachwuchs feiert in der Bundesliga klare Siege

Jugend-Fußball Die A-Jugend setzte sich 3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen durch, die B-Jugend gewann bei Alemannia Aachen mit dem gleichen Ergebnis.

In einem hochklassigen und temporeichen Spiel hat Borussias U19 gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:0 gewonnen. Die Gladbacher festigen mit dem Sieg ihren Spitzenplatz in der A-Junioren-Bundesliga. „Von der ersten Minute an haben wir viel in dieses Spiel investiert“, sagte VfL-Trainer Sascha Eickel. „Es war unser bislang bestes Saisonspiel.“ Seine Mannschaft überzeugte mit viel Laufbereitschaft und taktischer Disziplin. Leverkusen geriet von Beginn an unter Druck. Der Lohn für die beeindruckende Leistung ließ aber auf sich warten. Erst im zweiten Durchgang traf der Fohlennachwuchs ins Schwarze. Und das schon eine Minute nach dem Anpfiff. Mika Schroers wurde perfekt freigespielt und stand alleine vor Bayer-Torwart Marcel Laurenz. Überlegt traf er ins Eck. Das 2:0 markierte Luiz Skraback in der 63. Minute. Ein perfektes Comeback feierte Rocco Reitz. Nach langer Verletzungspause wurde der Mittelfeldspieler in der Schlussphase eingewechselt und traf in der Nachspielzeit zum 3:0.