Tischtennis : TTC Waldniel beendet die Hinrunde auf Platz eins

Tischtennis Waldniels Herren ließen Union Düsseldorf keine Chance, Wickraths Damen stecken im Tabellenkeller fest.

Der TuS Wickrath bleibt in der Frauen-Oberliga im Tabellenkeller stecken. Nach der 3:8-Niederlage beim SC BW Ottmarsbocholt beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge magere zwei Punkte. Im Münsterland wäre mehr möglich gewesen. Gleich zu Beginn verlor Wickrath zwei Spiele im fünften Satz und lag mit 0:5 hinten. Lisa Rix mit zwei Einzelsiegen und Ann Katrin Ahlenkamp brachten den TuS noch einmal ran. Dann verloren Sabine Scholz und Alexandra Jaspers erneut mit 2:3. „Ohne Stephanie ist es deutlich schwerer, in der Oberliga mitzuhalten“, sagte TuS-Abteilungsleiter Hubert Radermacher. „Wir hoffen, dass es am Ende für den Klassenverbleib reichen wird.“ Stephanie Küppers, die bis zur vergangenen Saison an Position zwei zu den eifrigsten Punbktesammlerinnen gezählt hatte, hat sich vorerst vom Frauen-Tischtennis zurückgezogen.