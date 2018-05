Lokalsport: Adler mit Erfolgen beim NRW-Pokal

Kunstradfahren Unter anderem gewinnen die Neuwerker Kunstrad-Schüler im 6er.

Wenn man sich auf den Weg zur NRW-Pokalendrunde macht, dann ist natürlich das große Ziel, eine der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen. So ging es auch den Kunstradsportlern des RV Adler, die am Sonntag in der Erka-Halle in Erkelenz an den Start gehen durften. Wenige Wochen zuvor hatten sich die Mädchen und Jungs bei der Pokalvorrunde für den Endkampf qualifiziert und fleißig trainiert. Luca Bourgeois machte den Anfang im 1er-Kunstradsport der Schüler U 13, seine äußerst solide Saisonleistung setzte der Zehnjährige fort, blieb nur ganz knapp unter seiner Bestleistung und kürte sich somit zum zweitbesten Fahrer seiner Altersklasse in Nordrhein Westfalen. Zusammen mit Hanna Zimmermann und den Geschwistern Eva und Ian Hoppenkamps klappte es auch im 4er-Kunstradsport der Schüler, und so gelang auch hier der Sprung aufs Podest hinter der deutlich älteren Konkurrenz aus Mülheim und dem Liemer RC.