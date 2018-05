Lokalsport: Dreßen wird Torwart-Trainer in Jüchen

Fussball Der 36-Jährige beendet wohl seine erfolgreiche Spielerkarriere. Die Familie und der Metzger-Beruf haben Vorrang.

Jüchens Teammanager Sebastian Muyres ist über diese Verpflichtung überaus erfreut: "Ich denke, dass wir mit Peter Dreßen einen Mann für diese Aufgabe gefunden haben, der unsere Torhüter mit seiner Erfahrung sicherlich in Topform bringen wird", sagt Muyres. Nach seiner schweren Jochbeinverletzung, die er sich Anfang dieser Spielzeit im Tor der Giesenkirchener zugezogen hatte, legte Dreßen eine lange Pause ein. Erst in den vergangenen Wochen stand er noch einige Male für Giesenkirchen zwischen den Pfosten und konnte immer seinen Kasten sauber halten.

Trainer Peter Schleuter wollte ihn dann für seine Oberligamannschaft gewinnen, doch Dreßen entschied sich für seine Berufsausbildung, die er nur im Süden der Republik absolvieren konnte. Auch dort machte er beruflich und sportlich seinen Weg. Die Ausbildung schloss er als Fleischermeister und Lebensmitteltechniker ab. Sportlich brachte er es in kurzer Zeit bis in die Oberliga beim SVG Freiberg. Zurück nach Rheydt spielte er dann doch noch einmal für den Spielverein, hatte großen Anteil am Aufstieg des 1. FC Mönchengladbach in die Oberliga und schloss sich dann wieder Giesenkirchen an.