Lokalsport: TVK III schafft das "Unmögliche"

Handball, Bezirksliga Korschenbroich feiert den Klassenerhalt, Beckrath II und Wickrath steigen ab.

Auch am letzten Spieltag hielt sich der TV Beckrath schadlos und behielt nach dem 29:26 (12:11) bei Borussia Mönchengladbach II seine blütenweiße Weste. Gegen die aufopferungsvollen Hausherren konnte sich der Meister allerdings erst ab der 40. Minute etwas absetzen. Bei den Gastgebern wusste Falko Hastenrath (6) zu überzeugen, beim TVB war es Thomas Brenner (7/3).

Der Tabellenzweite TV Geistenbeck II wollte sich mit einem Sieg gegen Borussia III von seinen Fans verabschieden. Dies glückte zwar, allerdings bekommt der Mitaufsteiger in die Landesliga die Punkte am Grünen Tisch, weil die Gäste keine Mannschaft stellen konnten.

Nach der 24:27 (13:12)-Niederlage gegen den TV 1848 Mönchengladbach muss sich der TV Beckrath II in die Kreisliga verabschieden. Die Beckrather warfen noch einmal alles in die Waagschale und waren auch bis zur 50. Minute gleichwertig, doch am Ende ging ihnen die Luft aus. Herausragender Akteur des Absteigers war Nikolai Wiesen (11/2), während sich beim "18" Roman Kluth (5) und Andreas Habrich (5/1) die meisten Tore teilten.