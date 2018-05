Lokalsport: Fortuna II kann im Derby den Titel sicherstellen

Fußball, Kreisliga C

Wer folgt den Red Stars in die Kreisliga B? In den Gruppen 2 und 3 stehen die Entscheidungen noch aus. Zumindest in Gruppe 3 könnte Tabellenführer Fortuna II im direkten Duell gegen den Zweiten SV 08 Rheydt II die Meisterschaft sicherstellen. Im Falle eines Sieges der 08er hätte Neuwerk III auch noch theoretische Chancen. Dazu bedarf es allerdings der Schützenhilfe der beiden davor platzierten Teams am letzten Spieltag. In Gruppe 2 heißt die Frage: Mennrath III oder Türkiyemspor II? Das direkte Duell verlor Tabellenführer Mennrath am Wochenende 2:3 und weist drei Punkte Vorsprung auf die Zweitvertretung Türkiyemspors auf. Die allerdings muss, da Mennrath spielfrei hat, erstens gegen Concordia II gewinnen und zweitens von der Torbilanz etliche der fehlenden 24 Tore aufholen.