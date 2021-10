Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 22. Oktober 2021) : Ein weiterer Covid-19-Patient gestorben

Es wurden wieder etliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach registriert. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt hat am Freitagmorgen den 242. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Zudem gab es wieder etliche Neuinfektionen.

Bei dem Gestorbenen handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Mönchengladbacher des Geburtsjahrgangs 1938. Der Mann sei in einem Krankenhaus gestorben, Vorerkrankungen seien bekannt gewesen.

Es ist der 242. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie und der dritte in diesem Monat. Zum Vergleich: Im September gab es ebenfalls drei solcher Todesfälle, im August zwei, im Juli einen, im Juni drei, im Mai sieben, und im April waren es noch zwölf.

Am Freitagmorgen meldete das städtische Gesundheitsamt zudem 44 nachgewiesene Neuinfektionen (Vortag: 38). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 78,9 am Donnerstag auf 74,7 am Freitagmorgen.