Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 20. Oktober 2021) : Inzidenz nach vielen Neunfektionen gestiegen

Das Gesundheitsamt meldete erheblich mehr Neuinfektionen als in den beiden Tagen zuvor. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Zwei Tage lang war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach einstellig gewesen. Am Mittwochmorgen meldete das Gesundheitsamt wieder erheblich mehr neue Ansteckungen.

40 neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus haben am Mittwochmorgen den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach wieder ansteigen lassen: von 72,8 am Dienstag auf nunmehr 77,8.