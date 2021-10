Kriminalitätsschwerpunkt in Mönchengladbach : Erneut Festnahme eines 17-Jährigen in Rheydter City

Mönchengladbach Zivile Ermittler hatten den jungen Mann beobachtet, wie er Marihuana verkaufte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 17-Jährige ist zwar weiterhin auf freiem Fuß, aber er darf den Marienplatz nicht mehr betreten.

Es ist bereits die zweite Festnahme innerhalb von wenigen Tagen in der Rheydter Innenstadt. Am Montag hatten Fahnder in Zivil einen ebenfalls 17-Jährigen wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Dieser junge Mann sitzt mittlerweile im Gefängnis, weil er bereits wegen vieler anderer Straftaten aufgefallen war, die er vorwiegend in der Rheydter City verübt hatte.