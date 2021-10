Basteln für Halloween in Mönchengladbach : Wie man eine Kürbislaterne bastelt

Mönchengladbach Die „Jack O'Lantern“ sind längst auch in Deutschland Kult zu Halloween. Aber wie stellt man eine solche Kürbislaterne her? Sabine Lingen vom gleichnamigen Bauernladen verrät dazu Tipps und Tricks.

Denn auch an Halloween steckt der Teufel im Detail: „Es gibt Kürbisse mit weichen oder harten Stängeln. Beide eignen sich für eine Laterne. Aber die mit weichen Stängeln muss man an den Seiten packen und anheben“, erklärt Lingen. Wenn der Kürbis ausgesucht ist und bereit zum Basteln auf dem Küchentisch steht, braucht man ein kleines und ein großes Messer. Und weil an Halloween höchstens Kunstblut für Spaß sorgt, sollten nun die Eltern mit anpacken und den Kürbis umdrehen, denn: „Es ist nicht gut, wenn man unter dem Stiel flach den Kürbis aufschneidet“, erklärt Lingen. Also, kein Deckel für die Kürbislaterne? Ein klares „Nein“ von der Expertin und der Hinweis: „Schneiden Sie den Kürbis unten viereckig auf. So kann er stehen. Das Loch, durch das das Fruchtfleisch entnommen wird, sollte etwa so breit wie eine Faust sein. Am schnellsten holt man das Innenleben des Kürbisses mit der Hand heraus.“