Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 19. Oktober 2021) : Inzidenz in der Stadt weiter über NRW-Durchschnitt

Inzidenz in der Stadt weiter über NRW-Durchschnitt

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen war am Dienstagmorgen klein. Die Sieben-Tage-Inzidenz veränderte sich dadurch in der Stadt nur geringfügig.

Sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Mönchengladbacher Gesundheitsamt bis Dienstagmorgen bekannt geworden (Vortag: drei). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dadurch leich von 73,2 am Montag auf nunmehr 72,8. Damit liegt Mönchengladbach immer noch weit über dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen, den das Landeszentrum Gesundheit am Dienstagmorgen mit 49,1 angab.