27 Winzer in Eicken : Gut 10.000 Besucher genießen Weine auf dem Schillerplatz

27 Winzer in Eicken

Mönchengladbach Auf dem neuen Schillerplatz kredenzten 27 vorwiegend junge deutsche Winzer Spitzenprodukte von ihren Weingütern.

Veranstalter Bernd Nießen freute sich, den Erfolg des Vorjahres toppen zu können. Schätzungsweise zehntausend Besucher flanierten und verweilten an drei Tagen, um von vielfältigen Genüssen zu probieren. „Ich bin dankbar, dass die Anwohner mitfeiern, und es macht mir unendlich viel Freude, Menschen Wein näher zu bringen“, sagte Nießen begeistert über die positive Resonanz. „Das Konzept ist, chillen und Weine genießen in der besonderen Atmosphäre des Schillerplatzes“, sagte sein Bruder Frank, der das Programm mit viel Musik moderierte.

Weinfest in Mönchengladbach : Schillerplatz feiert mit Wein und Livemusik

„Der Schillerplatz ist so schön geworden, und die Atmosphäre mit Musik und netten Leuten ist schon besonders“, schwärmte Weintrinkerinnen Alessa Weber. Die 27-jährige Mönchengladbacherin kostete im Kreis ihrer Freundinnen einen Grauburgunder. Anwohner Dennis Stinshoff hatte bald einen Lieblingswein entdeckt.

Mareike Spreitzer vom Weingut Josef Spreitzer im Rheingau hob ebenso das Flair hervor: „Ich bin erstaunt, wie viele verschiedene Anbieter hier sind“. Danny Bruker war aus Baden-Württemberg angereist, um acht Weine vom väterlichen Weingut vorzustellen. Die Nachfrage sei sehr gut, so der ausgebildete junge Winzer, der nach Auslandserfahrungen bald ein Weinbau-Studium beginnen wird.

Sommelier Nils Lackner, Betreiber einer Weinbar auf dem Düsseldorfer Carlsplatz, bot Weinführungen an und beriet am eigenen Stand zu Weinkonzepten. „Wir verkaufen nur von Weingütern, die wir kennen, und das, was uns schmeckt“, versicherte sein Mitarbeiter Nico Böttcher.