Sechs Wochen lang : Aktion Schauzeit füllt Leerstände in Rheydter City

Mönchengladbach Sechs Wochen lang beleben 19 Pop-up-Stores die Innenstadt. Die Devise lautet: Bereit für Rheydt!“ Unter anderem machen Modeateliers und eine Fotografin mit.

Der Leerstand in der Rheydter Innenstadt ist nicht zu verkennen. Bei einem Gang durch die Innenstadt und die Galerie am Marienplatz fallen die vielen verwaisten Ladenlokale schnell ins Auge. Für die Stadt und das Quartiermanagement stellt der Leerstand eine große Herausforderung dar. Deshalb hat man sich etwas einfallen lassen, um die Innenstadt ein wenig zu revitalisieren: „Schauzeit – Bereit für Rheydt“ ist der Titel einer Aktion des Quartiersmanagements, die nun in die dritte Runde geht. Bei der Schauzeit ziehen Kleinunternehmer, Start-Ups und Junggründer für sechs Wochen in die leerstehenden Gewerberäume.