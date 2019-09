Hilfsorganisationen : Aktionstag der Retter und Helfer

Mönchengladbach Rettungsschwimmer, Technik-Experten, Sanitäter – der Aktionstag der in der Stadt aktiven Hilfsorganisationen bei Schaffrath war wohl die sicherste Veranstaltung des Wochenendes.

Wie es sich anfühlt in ein Rettungsboot zu klettern und darin auf die große, weite See zu fahren, konnten die kleinen und großen Besucher live erleben. „Viele kennen die DLRG vom Namen her, wissen aber nicht, was sie tatsächlich tut“, erklärt Edgar Nölting, Vorsitzender des DLRG Ortsgruppe Rheydt. DLRG-Mitglieder seien nicht nur für Anfängerschwimmkurse zuständig. An den Küsten von Nord- und Ostsee übernehmen sie auch Rettungsaufgaben. Die größte Rettungsorganisation Deutschlands mit insgesamt 1,6 Mio Mitgliedern hat in Mönchengladbach vier Ortsgruppen, die in den Schwimmbädern Schwimmkurse und Trainings anbieten.