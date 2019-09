Drei Tage gefeiert : Alle werden Brüder beim Stadtschützenfest

Foto: Ilgner Detlef (ilg) 39 Bilder Jens Rupp ist neuer Bezirkskönig.

30.000 Besucher und mehr als 2500 Schützen feiern den neuen Bezirkskönig Jens Rupp – drei fröhliche Tage an der Sonne.

Als Jens Rupp sich in seiner Kutsche erhob, brach die Freude aus ihm heraus. Der 50-Jährige riss die Arme in den Himmel, ballte sie zu Siegerfäusten und genoss die Momente vor, während und nach der Parade zum Stadtschützenfest, die er wohl nie vergessen wird: Jens Rupp ist neuer Bezirkskönig und feierte dies mit angemessener Euphorie, die er nur unterbrach, um sich gelegentlich eine Träne aus dem Auge zu wischen. „Ich bin einfach nur glücklich. Das wird ein tolles Jahr“, sagte der König der St. Vitus-Laurentius Bruderschaft Stadtmitte.

Am Samstag hatte er sich beim Vogelschuss mit dem 156. Schuss zum König gemacht. Unter sengender Sonne auf dem Sonnenhausplatz vor dem Minto fegte der aus Erfurt stammende Fernfahrer den da schon arg angeschossenen Holzvogel von der Stange. Mit Rupp waren weitere sieben Bewerber angetreten, um Nachfolger von Walter Dunkel als Bezirkskönig zu werden. Es hätte aber auch eine Nachfolgerin werden können, denn unter den Kandidaten war auch Barbara Kremer von der St. Margareten Bruderschaft Hockstein. Sie wird Rupp als Ministerin zur Seite stehen. Minister ist Michael Verbocket von der St. Josef Bruderschaft Mönchengladbach Stadt - Westend. Wie es ist, Bezirksmajestät zu sein, weiß Barbara Kremer allerdings schon. Ihr Mann Michael war 2014 „König der Könige“ im Bezirk, und an seiner Seite hat sie den Trubel schon erlebt, den Jens Rupp während der nächsten zwölf Monate erwartet.

An Rupps Seite wird während seiner Regentschaft seine zukünftige Ehefrau Iris Nientiedt stehen. Von ihrer künftigen Rolle erfuhr sie vom König höchstpersönlich via Handy. Ihre Reaktion: „Hurrah!“ Bezirksbundesmeister Horst Thoren sagte beim Empfang im Rathaus über die neue Majestät: „Er ist Fernfahrer, aber wird jetzt erstmal alle Bruderschaften in Mönchengladbach ansteuern.“ Am Sonntag wurden Jens Rupp, Barbara Kremer und Michael Verbocket im Münster in einer festlichen Messe vom Roermonder Weihbischof Everardus de Jong als neue Majestäten und Minister gekrönt.

Die Schützen feierten über drei Tage ein fröhliches Fest in der Gladbacher Innenstadt. Rund 30.000 Besucher waren beim Umzug und der Parade in der City. Genau 2525 Schützen aus 33 Bruderschaften und Musiker aus zwölf Kapellen marschierten und musizierten – angeführt von der Prominenten-Truppe mit historischen Kostümen: Kaiserin Sissi (Barbara Gersmann) mit Kaiser Franz Joseph (Norbert Bude) ritten über die gut besuchte Hindenburgstraße vorbei an den zahlreichen Ehrengästen und Königen aus den Bruderschaften, bevor die neue Bezirksmajestät die Parade abnahm. Auch auf dem Sonnenhausplatz war am Sonntagabend nach Ende des verkaufsoffenen Sonntags noch beste Stimmung.

Aber die Bruderschafter mahnten auch in Gedenken an den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen und den damit verbundenen Kriegsausbruch am Sonntag vor genau 80 Jahren, indem sie im Münster bei der Messe einen Kranz niederlegten. Der trug als Aufschrift eine passende Zeile aus der Europahymne: „Alle Menschen werden Brüder.“ „Man kann sich fragen, ob man an einem solchen Jahrestag feiern kann“, sagte Bezirksbundesmeister Horst Thoren in seiner Ansprache. „Wir sagen ja, weil wir ein Fest des Friedens und der europäischen Verbundenheit feiern und der Opfer gedenken.“ Vor wenigen Wochen erst hatten auch Schützenbrüder im polnischen Krakau die Gladbacher dazu ermuntert, das Fest an diesem Tag zu begehen, sich zu erinnern und zur europäischen Idee zu bekennen. „Bei Europa geht es nicht um die wirtschaftliche Komponente“, sagte Thoren. „Sondern Europa sichert den Frieden.“ Das unterstrich auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners: „Die Gemeinschaft der Schützen ist ganz wichtig in einer Zeit, in der viele das ,Ich’ obenan stellen.“ Reiners und Thoren zeichneten passenderweise auch das Europa-Königspaar Leo und Irma Niessen von der Gilde Sint Martinus Linne (Niederlande) mit einem Orden aus.

Dass die Schützen auch besonders fortschrittlich unterwegs sind, und zwar buchstäblich, zeigten sie vor der Parade am Sonntagnachmittag auf der „bekanntesten Buckelpiste der Stadt“ (Thoren), nämlich auf der Hindenburgstraße mit ihrem arg ramponierten Pflaster. Sie schickten SPD-Politiker Felix Heinrichs und Rechtsanwalt Felix Backes auf E-Scootern über das Pflaster, die diese Aufgabe sicher meisterten. Heinrichs’ Einschätzung: „Man muss sich daran gewöhnen und sehr gut aufpassen, aber nach zwei Minuten hat man den Dreh raus.“ In wenigen Wochen will die NEW die Elektro-Tretroller als Fortbewegungsmittel für alle Gladbacher zur Verfügung stellen, und ab dem heutigen Montag werden ausgesuchte Testfahrer die E-Scooter und die dazugehörende App in der Stadt ausprobieren und weiter entwickeln.

Die Kunst, sich auf dem Rücken eines Pferdes im Sattel zu halten, beherrscht Barbara Gersmann eigentlich. Als Kaiserin Sissi ritt sie in der historischen Truppe mit – aber im Damensattel. „Da musste ich schon üben vorher“, gab die Bezirksvorsteherin zu. Ihr Kaiser Franz Joseph, dargestellt von Ex-OB Norbert Bude, trug stilecht Backenbart, und er bekannte andere Schwierigkeiten: „Gar nicht so einfach, bei dem ganzen Kleber im Gesicht angemessen zu lächeln.“ Was Sissi zur Bemerkung veranlasste: „Der Kaiser erzählt einen Schmarrn.“ Doch er hatte Recht: Nach seinem Auftritt zu Pferd ließ die Klebekraft auf Budes rechter Wange nach, ein teil des Bartes flatterte, und er fragte: „Hat jemand Kleber für mich?“ Den angebotenen Sekundenkleber lehnte er aber dankend ab. Begleitet wurden sie übrigens von Graf Artur Maximilian von Bylandt-Rheidt, in dessen Kostüm Bürgermeister Michael Schroeren steckt. Der sagte über den Spross der Rheydter Familie und österreichischen Politiker: „Ich bin ein Bylandt, aber ich bin in Wien geboren und gestorben.“

Für Everardus de Jong war es der erste Besuch beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach. Der niederländische Geistliche ist Weihbischof in Roermond und predigte auf Einladung des Bruderrates bei der Krönungsmesse im Münster. Dass de Jong, der die Mese mit Bezirkspräses Johannes van der Vorst und Probst Peter Blättler zelebrierte, selbst auch ganzheitlich für die Bewahrung der Schöpfung eintritt, zeigte seine Anreise: Er fuhr im Elektroauto vor. Der 61-Jährige war angetan vom Treiben der Schützen: „Es ist sehr beeindruckend: Die Ausstrahlung, die Würde, die Kultur. Ich bin froh, aus den Niederlanden eingeladen worden zu sein und die Messe zu feiern.“ In der Predigt formulierte de Jong den Wunsch, sich selbst nicht in den Vordergrund zu stellen. „Man kann auch aus der letzten Reihe Gutes tun“, sagte de Jong. „Wer in den Vordergrund geht, der sollte auch Verantwortung übernehmen.“ Niedrigkeit nannte er dies – und erhielt Beifall.