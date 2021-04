Kostenpflichtiger Inhalt: Winzer Philipp Sauer : Junger Neusser stellt seine ersten Riesling-Jahrgänge vor

Jungwinzer Philipp Sauer aus Gnadental keltert seinen ersten Wein. Foto: Sauer

Neuss Ein Satz, den nur ein junger Wilder formulieren kann: „Frei, nicht gebunden und vor allem mit sehr viel Leidenschaft“ – so will Philipp Sauer (24) aus Neuss seinen eigenen Wein kreieren, „der meine Handschrift trägt, ungebunden an Traditionen oder Erwartungen“.