Mönchengladbacher Verein lädt ein : Trauerfeier für Hooligan

Mönchengladbach Der Mann hatte sich am 19. September 2018 selbst getötet und war in der Nähe des Museum Abteiberg gefunden worden. Dort soll jetzt ein Kranz abgelegt werden.

Ein Jahr nach dem Tod eines Hooligans ruft der Verein „MG steht auf“ mit dem rechtsradikalen Ratsherrn Dominik Roeseler an der Spitze zu einer Gedenkfeier am Sonntag ab 14 Uhr in der Nähe des Museums Abteilberg auf. Am 19. September 2018 hatte ein Passant wenige Meter vom Museum entfernt einen Mann gefunden, der in einer Blutlache lag. Schnell war klar, dass der Tote aus Bremen stammte und der Hooliganszene zugeordnet werden kann. Obwohl die Obduktion ergab, dass Marcel K. (32) sich selbst mit einem Messer getötet hatte, wurden nach dem Tod Verschwörungstheorien im Netz verbreitet, in denen der Suizid bezweifelt wurde.