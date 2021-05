Vergrabene Kadaver : Familie findet hochgiftige Schlangen in Hattinger Ruhrwiesen

Hattingen Eine Familie in Hattingen beobachtet einen Mann dabei, wie er etwas in den Ruhrwiesen vergräbt. Dann entdeckt sie, dass es sich um drei tote Hornottern handelt. Vermutlich wurden die Giftschlangen vor Ort getötet.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Familie nach Angaben der Polizei einen Mann in den Ruhrwiesen dabei, wie er etwas im Boden des Naturschutzgebiets vergrub. Als die Familie ihn ansprach, gab er an, den toten Goldhamster seiner Tochter zu vergraben, und entfernte sich. Anschließend schaute die Familie an der entsprechenden Stelle nach und fand drei tote Schlangen.