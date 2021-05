Nächster Schlag nach Tod von Prinz Philip : Queen Elizabeth II. trauert um Hundewelpe „Fergus“

London Hundewelpe „Fergus“ gab Königin Elizabeth II. nach dem Tod von Prinz Philip viel Kraft. Jetzt muss die britische Königin den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Fergus soll einem Bericht zufolge plötzlich gestorben sein.

Nach dem Tod ihres Mannes Prinz Philip vor gut einem Monat war ein Hundewelpe der britischen Königin Elizabeth II. ein Trost. Nun ist der fünf Monate alte Fergus einem Bericht zufolge unerwartet gestorben - die Queen sei "absolut am Boden zerstört", zitierte die Boulevardzeitung "The Sun" am Mittwoch eine Quelle im Schloss Windsor.