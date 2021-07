Verkehr in Mönchengladbach : Streit um Rheydter Poller-Pläne

Am Harmonieplatz sollen die Poller so gesetzt werden, dass von der Bruckner­allee kommende Fahrzeuge noch auf dem Platz wenden können. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Autofahrer, die ihre Wagen unbekümmert um Verbote durch die Fußgängerzone steuern und dort parken, sind in Rheydt ein Ärgernis. Ein geplantes Gegenmittel sorgt für Diskussionen.

„Poller-Posse“? Diese Bezeichnung für den Plan, in der Rheydter Fußgängerzone mittels Pollern den illegalen Autoverkehr so weit wie möglich zu verhindern, mag Bezirksvorsteher Ulrich Elsen (SPD) so nicht stehen lassen. Schließlich ist es die CDU, die mit diesem Begriff Kritik an einer Entscheidung der Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP in der Bezirksvertretung Süd geübt hat.