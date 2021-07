Bei Einbruch in Imbiss : Dieb in Mönchengladbach verliert Reisepass am Tatort

Mönchengladbach Bei einem Einbruch in einen Mönchengladbacher Imbiss passierte einem 30-Jährigen ein Malheur. Das machte es der Polizei besonders einfach. Mittlerweile wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Einbruch in einen Imbiss an der Bahnhofstraße ist am Dienstagmorgen für den Dieb ganz offensichtlich nicht so gelaufen wie geplant. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Mann gegen 6.15 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in den Innenraum des Ladens. Dort machte er sich an der Kasse zu schaffen.