Verkehrskontrolle in Mönchengladbach : Polizei stoppt schrottreifes Auto in Vitusbad-Nähe

So sahen die Stoßdämpfer und die Aufhängung an dem kontrollierten Auto aus – total durchgerostet. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Mit schräg stehendem Hinterrad, durchgerosteten Stoßdämpfen und hauchdünnen Bremsscheiben war der Fiat-Fahrer in Mönchengladbach unterwegs.

Bei der Kontrolle des Autos wurden dann etliche weitere Makel an dem Wagen entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die oberen Befestigungen der Stoßdämpfer durchgerostet und hätten schon bei einfachen Bewegungen komplett wegbrechen können. Wenn das geschieht, rutschen die daran befestigten Räder in den Radkasten und können blockieren, so die Polizei.