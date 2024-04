Hubschraubereinsatz in Wülfrath Polizei fahndete nach jungen Rollerfahrern

Das war kein Aprilscherz: Am Montagabend, 1. April, blickten viele Wülfrather in den Himmel, denn ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Grund: Die Beamten suchten nach zwei jugendlichen Rollerfahrern, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Das war geschehen: Gegen 22.15 Uhr waren die Jugendlichen auf einem Roller auf der Lindenstraße unterwegs, als sie von einer Polizeistreife an der Düsseler Straße für eine Kontrolle rausgewunken wurden. Der Fahrer ignoriert das und floh über den Hundertwasser-Weg auf einen mit Pollern abgesperrten Fußweg. Bei der Nahbereichsfahndung mit weiteren Polizeikräften konnten die Flüchtigen auf dem Roller in Höhe der Südstraße angetroffen werden. Bei dem Versuch, den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, beschädigte dieser ein ziviles Einsatzfahrzeug und flüchtete ohne Beifahrer zunächst in unbekannte Richtung. Nach ihm wurde dann mit dem Polizeihubschraubers gesucht, sodass der 15-jährige Wülfrather sowie der 14-Jährige gestellt werden konnten. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem wurde die Halterin des Rollers wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. An dem Einsatzwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.