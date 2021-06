Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Eingeklemmtes Kind aus Klettergerüst befreit

Das Kind war in einem Klettergerüst stecken geblieben (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach In einer Kindertagesstätte in Rheindahlen musste am Donnerstag ein eingeklemmtes Kind aus einem Spielgerät befreit werden. Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehr hat am Donnerstag gegen 11 Uhr ein eingeklemmtes Kind aus einem Spielgerät in einer Kindertagesstätte befreit. Laut Einsatzbericht konnte sich das Kind nicht mehr selbstständig aus seiner Lage befreien. Die Einsatzkräfte bauten einen Teil des Spielgerätes ab, um dem Kind vorsichtig aus der misslichen Lage zu helfen. Das Kind blieb dabei unverletzt. Das Spielgerät wurde anschließen wieder durch die Feuerwehr instand gesetzt.

