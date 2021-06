Rätselhafte Bluttat in Mönchengladbach : Opfer einer Gewalttat auf Feldweg gefunden – Mordkommission ermittelt

Foto: Sascha Rixkens 8 Bilder Polizei ermittelt nach Bluttat in Mönchengladbach-Wickrath

Mönchengladbach Zeugen fanden mitten in der Nacht zu Sonntag auf einem Feldweg in Wickrath einen blutüberströmten Mann. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Wer das Opfer ist, ist noch nicht klar. Es schwebt noch in Lebensgefahr.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zu Sonntag auf einem Feldweg in Wickrath hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, fanden Zeugen gegen 3.30 Uhr in der Nacht einen blutüberströmten Mann auf dem Karl-Arnz-Weg und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden den augenscheinlich schwer verletzten Mann, der zudem nicht ansprechbar war. Gleichzeitig begann eine Fahndung der Polizei in dem Bereich, die ohne Ergebnis blieb.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montag weiter intensivmedizinisch behandelt wurde. Es besteht Lebensgefahr, hieß es im Polizeibericht. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Ermittler davon aus, dass dem Mann die lebensgefährlichen Verletzungen durch starke, stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt wurden. Eine Mordkommission wurde noch in der Nacht gebildet und nahm die Arbeit auf.

Die Identität des Schwerverletzten ist derzeit noch nicht geklärt. Weitere Angaben machten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Zeugen, die in dem Bereich um den Karl-Arnz-Weg möglicherweise tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden.

