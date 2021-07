Kurioser Fall in Mönchengladbach : Haftbefehl nach Raubüberfall am Polizeipräsidium

Die Tat ereignete sich an einem Parkplatz beim Polizeipräsidium in Mönchengladbach. (Archivfoto) Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ausgerechnet das Polizeipräsidium, in dem mehrere Hundert Beamte ihren Dienst tun, suchte sich ein 27-Jähriger am Montagmorgen als Tatort für einen Raubüberfall aus. Das war wenig erfolgreich.

Den denkbar unvorteilhaftesten Ort für einen Raubüberfall hat sich am Montagmorgen ein 27-Jähriger ausgesucht: Er überfiel eine Mitarbeiterin der Polizei – und zwar direkt vor dem Präsidium an der Krefelder Straße in Neuwerk. Der Mann versuchte der Frau am Parkplatz für Polizeifahrzeuge auf dem Weg zur Arbeit die Handtasche von der Schulter zu reißen Das teilte die Polizei mit.

Im Präsidium war der 27-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon bekannt. Wenige Stunden zuvor hatte er einen Polizeieinsatz ausgelöst, wie die Polizei weiter mitteilt. Demnach sei er durch ein offenes Fenster in eine fremde Wohnung an der Krefelder Straße gelangt, was von einem der Bewohner bemerkt und gemeldet wurde. Gegenüber den eintreffenden Polizisten habe sich der 27-Jährige psychisch auffälliges Verhalten gezeigt und angegeben, dass er sich aus Angst in der Wohnung versteckt habe. Der Verdächtige wurde daraufhin zur Wache in Neuwerk gebracht. Weil sich bei der anschließenden Überprüfung der Verdacht eines Einbruchs nicht bestätigte, wurde er wenig später wieder entlassen. Kurz darauf kam es zu dem Raubversuch am Parkplatz des Präsidiums, bei dem die Mitarbeiterin leicht verletzt wurde.