Mit dem Auto auf der A44 unterwegs Bundespolizei stoppt Jugendliche nach der Einreise

Der 14-jährige Beifahrer war wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls von den Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main sowie Duisburg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im Ausländerzentralregister konnte die Polizei nun feststellen, dass beide kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Beide erhielten daher eine Anzeige wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet.