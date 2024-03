Festnahme in Düsseldorf Mutmaßlicher Handy-Dieb flüchtet und springt in Teich

Zwei Männer waren im Hofgarten dabei, Grünschnittarbeiten zu erledigten, als ihnen plötzlich ein Unbekannter auffiel, der an ihrem Dienstwagen die Tür öffnete und ihre Handys aus der Mittelkonsole nahm, berichtet die Polizei. Auf seiner Flucht sprang der ertappte Mann in einen Teich und rannte dann weiter in Richtung Heinrich-Heine-Allee.