Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 14. Juli 2021) : Drei Neuinfektionen, Inzidenz steigt wieder leicht

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnet am Mittwoch drei Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt dadurch leicht, die Situation in den Krankenhäusern bleibt entspannt.

Der Inzidenzwert in der Stadt liegt am Mittwochmorgen bei 5,7 (Vortag: 5,4) und damit nach wie vor unter dem Durchschnittswert von Nordrhein-Westfalen (Inzidenz: 8,2).

Einen neuen Todesfall im Stadtgebiet gibt es nicht. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt den Todesfall eines Patienten im Krankenhaus gemeldet. Der Mann wies nach Angaben des Amtes keine Vorerkrankungen auf. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in Mönchengladbach liegt damit am Mittwoch weiter bei 233.

Nach Angaben der Stadt wurde seit März 2020 bei insgesamt 11.018 Personen (Vortag: 11.015) in Mönchengladbach das Coronavirus nachgewiesen. Davon sind 10.760 Menschen genesen. 32 Personen befanden sich am Mittwoch in Quarantäne. Am Dienstag waren es noch 34.