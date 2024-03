Kriminalität in Wermelskirchen Tresor bei Einbruch in Tankstelle gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 24. März, wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Hünger gerufen. Insgesamt vier dunkel gekleidete und vermummte Personen hebelten gegen 3.30 Uhr die Eingangstür zur Tankstelle auf und entwendeten einen Tresor inklusive mehreren tausend Euro Bargeld aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter in einem Kombi der Marke Audi in Richtung der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln. Das teilte die Polizei am Montag mit.