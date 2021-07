Unwetter in Mönchengladbach : Überflutete Straßen, nasse Keller, Sandsäcke an der Niers

Die L 390 in Mönchengladbach von der A52 kommend in Richtung Neuwerk ist überflutet. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Auch in Mönchengladbach spitzte sich die Lage stellenweise zu. Kanaldeckel wurden hochgedrückt, der Wasserpegel der Niers stieg an. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Immer im Blick: der Regenradar.

(gap) Nieselregen, starke Schauer, Nieselregen... Es hörte einfach nicht auf. In Mönchengladbach meldete die Polizei am Nachmittag die ersten Straßensperrungen wegen Überflutung. Komplett abgeriegelt werden mussten die Waldnieler Straße zwischen der A 61 und Waldhausen in beide Richtungen, die Kreuzung Engelblecker Straße/Borsigstraße, und wieder einmal die L 390 von der A 52 kommend in Richtung Neuwerk. Dort standen Lkw und Pkw bis zu einem halben Meter tief im Wasser. Auch andere Verbindungen wie die Straße „Winkeln“ waren überflutet.