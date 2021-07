Baumfällungen im Mönchengladbach : Mags beseitigt 40 Ahorne

An der Hermann-Pieqc-Anlage werden in den kommenden Tage wieder Bäume gefällt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Am Wasserturm An der Hermann-Piecq-Anlage müssen in den kommenden Tagen einige Bäume weichen. Damit soll die Verkehrssicherheit hergestellt werden, heißt es.