Wochenendtipps in Mönchengladbach : Trödelmarkt, Blues-Konzert und der Töpfermarkt in Rheydt

Mönchengladbach Am Wochenende gibt es zum Start der Sommerferien in der Stadt eine Vielzahl von Veranstaltungen zu entdecken: Konzerte, eine malerische Wanderroute und Märkte für Trödel und Keramik. Wir haben die passenden Tipps.

Kleine Musikfans sollten am Samstag, 3. Juli um 15 Uhr im Adenauer-Park vorbeischauen. Hier wird das interaktive Open-Air-Musiktheaterfestival „Ein bisschen anders – Frau Tütenfroh entdeckt dein Quartier“ aufgeführt. Schauspieler erwecken eine turbulente Geschichte rund um das Anderssein zum Leben. Untermalt wird das Ganze mit Live-Musik. Das Theaterstück richtet sich an Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren.

Eine bunte Auswahl an Trödel finden die Gladbacher auf dem Rheydter Sommer-Flohmarkt. Von 9 bis 15 Uhr bieten hier am Samstag die Rheydter alles an, was ihre Dachböden und Keller hergeben. Gleich nebenan wartet der Rheydter Wochenmarkt. Er ist von 8 bis 14 Uhr geöffnet.