Verkehr in Mönchengladbach : Warum die CDU Poller in der Fußgängerzone kritisiert

Mönchengladbach Wie Stadt und Bezirksvertretung Autoverkehr auf der Hauptstraße stoppen wollen, ist nach Ansicht der Christdemokraten Augenwischerei. Sie haben eine andere Idee.

Autoverkehr in der Rheydter Fußgängerzone – das finden auch die Christdemokraten in der Bezirksvertretung Süd nicht toll. Aber was das Gremium jüngst beschlossen hat, um regelwidrigem Befahren der Hauptstraße einen Riegel vorzuschieben, gefällt der der CDU auch nicht. „Aus unseren Gesprächen mit den Anwohnern und Geschäftsleuten der Hauptstraße wissen wir, dass die angesprochenen Probleme des unerlaubten Durchgangsverkehrs und Parkens als großes Ärgernis wahrgenommen werden“, haben sich die CDU-Vertreter Roderich Busch und Markus Kaumanns noch einmal zu Wort gemeldet. Die beschlossene Maßnahme sei nicht geeignet, das Problem „auch nur im Ansatz zu lösen“.

Kern des Beschlusses ist: Die Einfahrt in die Hauptstraße von der Wilhelm-Strater-Straße wird verboten. Eine Zufahrt aus der Friedrich-Ebert-Straße für Wagen mit maximal 7,5 Tonnen wird erlaubt. Wer diese Einfahrt nimmt, soll kurz vor dem Harmonieplatz von Pollern daran gehindert werden, weiter bis zur Brucknerallee zu fahren. Raus aus der Fußgängerzone geht es nur über die Wilhelm-Strater-Straße. Die Poller in Höhe des Platzes sollen so platziert werden, dass Autos nicht mehr durchkommen. Lieferfahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 7,5 Tonnen sollen in Gegenrichtung von der Brucknerallee in den Abschnitt zwischen der Allee und dem Harmonieplatz fahren können und dort zum Ausfahren wenden müssen.