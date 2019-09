Nordpark Mönchengladbach : Ausschuss stimmt für Hockey-Zentrum

Mönchengladbach Ein Hotel gegenüber dem Hockeypark soll erster Teil eines nationalen Trainingszentrums für den Deutschen Hockeybund Hockey-Bund werden. Der Sportausschuss stimmte dem jetzt zu. Die Grünen kritisierten erneut, es habe zu wenig Informationen über die Pläne zu den Plänen gegeben.

Wann genau Bauarbeiter am Hockeypark loslegen werden, darauf will sich der Stadt-Sportdezernent Gert Fischer nicht festlegen. „Wir werden gut sein, wenn im nächsten Jahr die Kräne da sind“, meinte er am gestrigen Dienstag in der Sitzung des Sportausschusses. Mit Hilfe der Kräne soll ein Hotel neben dem Parkplatz des Finanzamtes gleich gegenüber dem Hockeypark gebaut werden. In dem Hotel will der Deutsche Hockey-Bund (DHB) unter anderem Teilnehmer all seiner zentralen Lehrgänge unterbringen, die in einem nationalen Trainingszentrum im Nordpark durchgeführt werden sollen. In einem zweiten Bauabschnitt soll neben den beiden Spielfeldern des Hockeyparks ein weiteres Feld das Trainingszentrum abrunden.