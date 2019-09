Persönlichkeit aus Mönchengladbach : Trauer um Manfred Schmitz, den „Kamelle-Baron“

Mönchengladbach Manfred Schmitz ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Lebenswerk: der Handelshof. Bekannt war er auch durch sein Wirken im Karneval.

Manfred Schmitz war ein Mann der ersten Stunde, sein Lebenswerk hat einen Namen in Mönchengladbach: Handelshof. Er war schon 1963 dabei, als der Handelshof in Mönchengladbach als dritte Filiale der Kette öffnete, damals noch Am Steinberg. Zwei Jahrzehnte war er Vertriebsleiter der gesamten Gruppe, war am Aufbau der Filialen in Schwerin, Güstrow, Hamburg, Lüneburg und Stade beteiligt, und er kam 1999 beruflich zurück in seine Heimatstadt: Er übernahm bis zum Beginn seines Ruhestands im Jahr 2004 als Betriebsleiter den Handelshof, der inzwischen am Rönneterring beheimatet ist. Dem Handel neue Geschäftsfelder zu eröffnen und schneller als andere auf die Entwicklungen zu reagieren, war eine seiner großen Leistungen. Nun ist Manfred Schmitz im Alter von 80 Jahren gestorben.