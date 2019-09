Anti-Gewalt-Projekt in Mönchengladbach : Schulen befürworten „Boxenstopp“

Schlagen, Treten und Ähnliches gehört in vielen Grundschulen der Stadt dazu. In einer Befragung berichteten fast 40 Prozent der Direktoren davon. Sie sind überzeugt, dass das Lern-Klima durch ein Anti-Gewalt-Projekt besser wird. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach In 23 Grundschulen wird gewaltfreies Lernen trainiert. Dazu werden Schüler, Lehrer und Eltern geschult. Das Projekt, das der Rotary-Club initiiert hat, läuft 2020 aus. Die befragten Schulen wollen, dass es weitergeht.

Boxenstopp nennt sich ein Sozialprojekt, das vor sechs Jahren der Rotary-Club in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Schulamt an 23 Grundschulen der Stadt initiiert hat. „Ein gutes Projekt“, sagt Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners, der Schirmherr dieses Anti-Gewalt-Projektes ist, und verwies beim Jahrestreffen am Dienstag von beteiligten Schulen, Sponsoren, Eltern und Mitgliedern des Rotary Clubs darauf, dass dieses professionelle Anti-Gewalt- und Konfliktlösungstraining eines der größten Sozialprojekte der Stadt ist. Etwa 6.600 Grundschüler nehmen daran teil.

„Das Ziel ist es, den Lehrern und Schülern sowie deren Eltern spielerisch einen respektvollen Umgang beizubringen“, sagte Sibylle Wanders, pädagogische Leiterin des Vereins „Gewaltfrei Lernen“, am Dienstag. Mit einfachen Sätzen, wie „Lass mich los!“ oder „Fass mich nicht an!“, einer festen Körperhaltung und Augenkontakt signalisierten die Kinder ihrem Gegenüber, dass sie sich in dieser Situation unwohl fühlen. „Drei Schritte“, so Sibylle Wanders, „sind von den Kindern zu beachten, wenn sie geärgert werden.“ Beim ersten Mal sollten sie ruhig und selbstbewusst sagen: „Hör auf damit!“ Beim zweiten Mal heißt es: „Lass das, oder ich hole einen Erwachsenen.“ Und wenn dann immer noch geschubst und geärgert werde, erst dann sollen sich die Kinder an eine Aufsichtsperson wenden. Diese Übungen, so die Erfahrung, zeigen Wirkung laut Wanders: „Die Kinder befolgen die drei Schritte zur Konfliktlösung auf dem Pausenhof. Erst danach wenden sie sich an die Lehrer.“