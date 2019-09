Musiker aus Mönchengladbach : Astronauten wollen mit Album durchstarten

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Newcomer-Band „Astronaut“ hat ihr Album „Problemhits“ vorgestellt. Mit eigenen Songs sind sie live zu erleben. Und die Musiker haben weitere Pläne: Sie wollen im Ausland spielen – und arbeiten bereits an neuen Songs.

Vor zwölf Jahren entstand die Idee zur Gründung von „Astronaut“. Zunächst entstanden im Studio Songs ohne Schlagzeug, lediglich mit E-Drums. Die Musiker dachten noch nicht an Auftritte, machten es nur zum Spaß und für sich selbst. Dann, nach einer Pause, fand sich die Band mit Alex Cremer am Mikrofon, Olli Jansen an der Gitarre, René Blum am Bass und Andreas Hülsen am Schlagzeug zusammen – und sie entschlossen sich, live auf die Bühne zu gehen und ihr Album zu präsentieren. „Wir begannen, alte Stücke neu aufzugreifen, live umzusetzen und neue Stücke zu produzieren“, erinnert sich René Blum. In einem knappen Jahr haben sie die 15 Songs für das neue Album produziert.